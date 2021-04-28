Ікону незаконно намагались переслати в посилці п'ять років тому

Фонд Львівської національної галереї мистецтв попонився іконою «Богородиця з дитям» XIX ст., яку кілька років тому конфіскували львівські митники із закордонної посилки.

Ікону вилучили у жовтні 2016 року з посилки зі США, яку надсилали в Україну. Відправник у декларації вказав, що пересилає канцелярські товари. Натомість у ній виявили ікону 1864 року невідомого авторства. Навіть без урахування вартості оздоблення зі срібла та каміння експерти оцінили її у 20 тис. євро.

Як повідомили у прес-службі Галицької митниці, це найцінніша ікона, вилучена митниками за останні два роки. Після проходження всіх процедур і рішень суду Експертно-фондова рада з питань передавання вилучених або конфіскованих культурних цінностей вирішила передати ікону до Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького.