Чотири з шести ікон суд передав у власність держави

Торік львівські митники вилучили у двох громадян України, які прилетіли до Львова з Дюссельдорфа, шість старовинних ікон. Експерти підтвердили їхню історичну та культурну цінність, зазначивши, що вони походять з XVIII-XIX ст. Суд конфіскував на користь держави чотири ікони, які перевозив один громадянин, їх передадуть у музеї. Щодо другого контрабандиста суд триває.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року працівники митниці та СБУ затримали двох чоловіків в аеропорту «Львів», які без декларування намагалися ввезти в Україну шість давніх ікон.

«За результатами проведених експертиз встановлено, що серед вилучених ікони XIX ст. «Спас у терновому вінку», «Побиття Господа біля стовпа», «Покрова Пресвятої Богородиці», «Одигітрія», «Святий Микола Чудотворець», а також ікона XVIII ст. «Різдво Христове». У висновках зазначено, що ікони оригінальні, виконані на високому художньому рівні невідомими авторами та становлять культурну та історичку цінність», — повідомили у прес-службі Галицької митниці Держмитслужби.

СБУ закрила справу за фактом контрабанди у зв’язку із відсутністю складу кримінального правопорушення. Відтак справу передали у суд за порушення митного законодавства.

На митниці ZAXID.NET уточнили, що за порушення порядку проходження митного контролю (ст. 471 Митного кодексу) одного порушника, мешканця Київської області, суд оштрафував на 1700 грн та конфіскував чотири ікони. Львівський апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції.

Як зазначено у матеріалах справи, у суді винуватець сказав, що купив ікони на аукціоні, та зазначив, що вони не становлять культурної цінності. Однак експерт Волинського НДЕКЦ надав висновок, що ікони є оригіналами XVIII-XIX ст. і належать до європейської та російської шкіл іконопису.

Щодо іншого контрабандиста, мешканця Хмельницького, рішення суду було таке ж — конфіскація і штраф 1700 грн, але воно ще оскаржується в апеляційній інстанції.

Вилучені ікони передадуть культурним закладам за рішенням відповідної ради.

«Митниця скеровує документи в раду з повернення культурних цінностей в дохід держави, яка приймає рішення в які музеї чи храми їх скерувати. Після цього висновку ми їх передаємо тим закладам», — розповів ZAXID.NET речник Галицької митниці Роман Макар.