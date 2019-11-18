У львівському аеропорту працівники СБУ виявили контрабанду старовинних ікон

СуспільствоОльга Гринько, 18 листопада6040

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У львівському аеропорту працівники СБУ виявили контрабанду старовинних ікон
фото прес-служби СБУ у Львівській області
Двоє чоловіків намагалися незаконно ввезти цінні ікони на територію України

У Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького працівники Служби безпеки України виявили спробу нелегального переправлення культурних цінностей через митний кордон. Двоє чоловіків, громадян України, які міжнародним авіарейсом 17 листопада прибули з Німеччини, намагалися незаконно ввезти цінні ікони на територію України.

«Під час митного огляду правоохоронці виявили у багажі туристів, двох мешканців регіону, чотири ікони, зокрема Ікону Пресвятої Богородиці Тихвінської, Ікону Покровської Богородиці, а також старовинну картину», – повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

Фото прес-служби СБУ у Львівській області

Вилучені предмети скерували на експертизу.

Зараз вирішують питання щодо притягнення чоловіків до відповідальності за ч. 1 ст. 201 (контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей) Кримінального кодексу України.

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