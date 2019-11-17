Закарпатські прикордонники пропустили до Словаччини 700 кг нелегального бурштину

Українці спробували відправити нелегально видобутий бурштин зі Словаччини до Гонконгу

У п’ятницю, 15 листопада, окружний суд міста Кошице (Словаччина) розглядав клопотання прокурора про тримання під вартою чотирьох українців, яких звинувачують у контрабанді бурштину. Йдеться про рекордні майже 700 кг коштовного каміння. Три автівки з нелегальним бурштином успішно пройшли український кордон на початку тижня.

Як повідомило Mukachevo.net, українців затримали у словацькому місті Кошице біля офісу міжнародної компанії перевезення вантажів DHL Express. Бурштин вони намагалися переправити до Гонконгу.

Контрабанду словацькі митники виявили під час огляду трьох автомобілів. У Skoda octavia було знайдено 288 кг бурштину, у Mercedes-Benz – 36 кг, у ще одній Skoda Octavia – до 374 кг бурштину. Разом – 698 кг за орієнтовною ціною 550 тис. євро.

Розслідування довело, що всі четверо українців приїхали до Словаччини у вівторок, 12 листопада, вранці через українсько-словацький прикордонний перехід «Малі Селменці – Велке Слеменце».

Нині Василь П., Йосип С., Василь Д. та Богдан О. перебуватимуть під вартою. Двоє з них уже мали проблеми із законом на території Словаччини. Вони займалися контрабандою сигарет і отримали депортацію.

Фото Korzár SME

До слова, словацькі митники неодноразово виявляли нелегальний бурштин в автомобілях українців. Так, у 2017 році йшлося про 62 кг бурштину, який конфіскували словацькі митники, а українські – проґавили. До цього затримували партію у понад 150 кг. Крім того, схожі випадки були і на українсько-польському кордоні.

Про боротьбу з нелегальним видобутком бурштину в Україні президент Володимир Зеленський почав говорити у серпні. А 12 листопада Верховна рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроект щодо врегулювання питання видобутку бурштину. Йдеться про процедуру отримання спеціального дозволу на користування надрами, інвестиції у регіон видобутку та рекультивацію пошкоджених земель.