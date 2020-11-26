Чоловікові вдавалося пересилати за кордон культурні цінності впродовж шести років

Мешканця Львова викрили на контрабанді культурних цінностей. Тривалий час йому вдавалося відправляти старовинні речі у країни Євросоюзу та Російську Федерацію. Прикордонники та СБУ його затримали.

«Зловмисник відправляв предмети контрабанди за кордон за допомогою міжнародних поштових відправлень, приховуючи товар серед інших речей. Своїх клієнтів підшуковував на спеціалізованих сайтах у мережі інтернет», — повідомили у ДПСУ.

У вересні під час перевірки однієї з таких посилок на митному пості у Львові його викрили. Львів’янину оголосили про підозру за ст. 201 КК України («контрабанда»).

У прес-службі прикордонників ZAXID.NET уточнили, що чоловік займався контрабандою цінних речей з 2014 року. Серед них — предмети Пеньківської культури (V—VIII століття). Ймовірно, цінні археологічні знахідки він отримував від чорних археологів. Слідчі відмовилися надати будь-яку іншу інформацію через таємницю слідства.

Серед речей, які львів'янин нелегально пересилав за кордон, вилучили металеву фібулу — застібку, що була водночас прикрасою (фото Держприкордонслужби)