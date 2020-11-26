Знайдені діаманти вилучили і передали на експертизу

Двоє українців – 50-річний чоловік та 43-річна жінка – намагалися незаконно ввезти в Україну діаманти, загальною вартістю 15 млн грн, заховавши їх у спідній білизні, повідомила в четвер, 26 листопада, Державна прикордонна служба.

Відомо, що чоловік та жінка прибули до «Борисполя» авіарейсом зі Стамбула. Під час заходів контролю прикордонники виявили у них дорогоцінне каміння.

«Винахідливі українці, щоб приховано перемістити вартісне каміння через кордон, заховали його у спідній білизні», – сказано в повідомленні ДПСУ.

Під час особистого огляду у пари знайшли майже 40 грамів діамантів різної ваги, огранки та форми, які були розфасовані у шести пакетиках. Загальна вартість вилучених діамантів може сягати 15 млн грн, стверджує ДПСУ

Наразі діаманти вилучені для проведення експертизи.