Разом із гуманітарною допомогою поляк віз в Україну незадеклароване взуття

У пункті пропуску «Шегині-Медика» працівники Львівської митники затримали громадянина Польщі, який намагався завезти в Україну майже 500 пар незадекларованого взуття.

Як розповіли в понеділок, 26 червня, у Львівській митниці, у громадянин Польщі перевозив вантажним автомобілем гуманітарну допомогу через пункт пропуску «Шегині-Медика».

Відповідно до товаросупровідних документів, водій мав доставити на адресу однієї з громадських організацій Києва 22 тонни продуктів харчування.

Однак під час огляду вантажівки працівники митниці виявили незадекларований товар – 475 пар нового взуття різних розмірів. Для перевірки законності ввезення вантажу Львівська митниця зв’язалася з одержувачем допомоги, який підтвердив, що не має жодного стосунку до цього взуття.

На перевізника склали адмінпротокол про порушення митних правил. Незадекларований товар вилучили. Найближчим часом справу розглядатимуть в суді.