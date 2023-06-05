Водій вантажівки намагався перевезти контрабанду під виглядом посилок

У пункті пропуску «Грушів» на Львівщині прикордонники та митники викрили 27-річного водія вантажівки, який намагався завезти в Україну контрабандну техніку під виглядом поштових відправлень.

Як повідомили у понеділок, 5 червня, у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, 27-річний водій вантажівки Mitsubishi, уродженець Львівщини, їхав в Україну через пункт пропуску «Грушів». Під час проходження контролю він повідомив, що переміщує 150 поштових відправлень.

Прикордонники та митники вирішили перевірили задекларовані посилки ретельніше. Під час перевірки, проведеної спільно зі представниками «Укрпошти», виявилося, що загальна вага та кількість товару значно перевищує ту, яка зазначена в документах.

Контрабандний товар вилучили (фото ДПСУ)

Загалом серед поштових відправлень чоловік намагався незаконно перемістити через кордон велику кількість техніки – 79 принтерів, 43 коробки з обладнанням для майнінгу, 38 коробок з мережевим та відео-обладнанням, а також 20 коробок і два піддони з одягом італійських і французьких виробників, вісім коробок із взуттям, чотири коробки з бронепластинами та інше.

За цим фактом працівники митниці склали протокол. Контрабандний товар вилучили, його вартість ще встановлюють.