У пункті пропуску «Шегині-Медика», що на Львівщині, працівники митниці виявили незадекларовану техніку вартістю 380 тис. грн. 34-річний житель Львівської області намагався приховати від митного контролю 30 систем гучномовців Marshall та 80 пар навушників Minor II Bluetooth. Про це у вівторок, 23 травня, повідомили у Львівській митниці.

«Під час заповнення декларації чоловік подав неправдиві відомості та вказав, що перевозить лише 630 одиниць товару (гучномовці і навушники), вартістю 50 тис. євро. Насправді ж в його автомобілі були ще 110 одиниць техніки, яку виявили працівники митниці», – повідомляють деталі у Львівській митниці.

Такими діями 34-річний мешканець Львівщини порушив митні правила, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Незадекларовані товари тимчасово вилучили. Йому загрожує штраф – 100% від вартості товарів, які перевозилися з порушенням.