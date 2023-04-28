Водій мікроавтобуса за грошову винагороду погодився перевезти через кордон чоловіка призовного вік

У п’ятницю вночі, 28 квітня, у пункті пропуску «Шегині» затримали 23-річного мешканця Тернопільщини, який намагався у багажнику мікроавтобуса незаконно перетнути державний кордон. Ухилянт заплатив водію мікроавтобуса 5 тис. доларів США, щоб той допоміг йому без відповідних документів виїхати до Польщі. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Як йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, на виїзд до Польщі прибув мікроавтобус Mercedes Sprinter. Під час заїзду для проходження контролю прикордонний наряд перевірив кількість осіб, які слідували через державний кордон та відмітив це у талоні. Однак на паспортний контроль прибуло на одну особу менше.

Як з’ясувалося згодом, водій мікроавтобуса за грошову винагороду погодився перевезти через кордон чоловіка призовного віку, який немає на те законних підстав. Свої послуги перевізник «оцінив» у 5 тис. доларів США.

«Для реалізації незаконного трансферу, під час проходження контролю, 23-річний житель Тернопільщини причаївся у багажному відділені за сидіннями та не надав документи для перевірки. Однак прикордонники все одно його знайшли», – повідомляє деталі Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

23-річного жителя Тернопільщини через кордон не пропустили, а натомість притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

Окрім того співробітники Львівського прикордонного загону повідомили Нацполіцію про перевізників, адже в їхніх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).