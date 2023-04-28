Затриманий виїхав з України до того, як його оголосили у розшук

У пункті пропуску «Шегині», що на Львівщині, прикордонники затримали 52-річного громадянина Грузії, який в рейсовому автобусі їхав з Польщі до України. Під час паспортного контролю встановили, що чоловіка розшукують правоохоронці Івано-Франківської області. У прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби у п'ятницю, 28 квітня, розповіли, що грузин міг скоїти замах на вбивство та крадіжку.

«З'ясувалося, що громадянин розшукувався Нацполіцією Івано-Франківської області у рамках кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 15 «Замах на злочин» та ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» ККУ. Встановлено, що чоловік потрапив до Польщі восени цього року та встиг перетнути кордон до початку його розшуку правоохоронцями. Наразі прикордонники поінформували ініціатора доручень та передали розшукуваного громадянина компетентним органам», – повідомили прикордонники.

Нагадаємо, що 25 квітня у пункті пропуску «Шегині» у чоловіка конфіскували мікроавтобус через контрабанду. Під обшивкою транспорту водій намагався привезти до Польщі 1100 пачок сигарет.