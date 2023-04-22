Три ящики табеток були сховані під днищем вантажівки

46-річний мешканець Львівщини намагався незаконно вивезти з України кілька тисяч таблеток для покращення статевих функцій у чоловіків. Проте прикордонники помітили вантажівку, яка спробувала перетнути кордон у ще закритому пункті пропуску у Нижанковичах, повідомила прес-служба Держприкордонслужби у суботу, 22 квітня.

За даними прикордонників, 46-річний мешканець Львівської області спробував непомітно виїхати вантажівкою до Польщі. Чоловіка затримали біля майбутнього пункту пропуску Нижанковичі — Мальховіце. Під днищем вантажівки прикордонники помітили прикріплені три ящики із медикаментами.

Мешканець Львівщини на вантажівці спробував перетнути кордон у ще закритому пункті пропуску (фото ДПСУ)

У Держприкордонслужбі не вказують, які саме медикаменти вони виявили. Проте з оприлюднених фото видно, що йдеться про таблетки Cenforce. Це препарат для лікування потенції на початкових стадіях, а також зміцнення ерекції та підвищення загальної статевої активності у чоловіків. Ціна одного упакування коливається від 250 до 300 грн.

Прикордонники нарахували, що контрабандист хотів вивезти майже 4 тисячі блістерів. Працівники митниці склали протокол, а таблетки вилучили. Попередня вартість товару складає 1 млн 148 тис. грн.