Контрабанді сигарети водій віз під обшивкою авто

Уночі на четвер, 13 квітня, у пункті пропуску «Шегині» на Львівщині прикордонники та митники затримали 27-річного водія мікроавтобуса Fiat, який віз до Польщі контрабандні сигарети. У результаті у водія вилучили і контрабандні сигарети, і автомобіль.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні ДПСУ, 27-річний водій мікроавтобуса Fiat, мешканець Яворівського району, їхав до Польщі уночі на 13 квітня. Під час огляду мікроавтобуса із залученням службового собаки прикордонники виявили приховані контрабандні сигарети. Під обшивкою мікроавтобуса чоловік приховав більш як 2 тис. пачок сигарет різних найменувань без марок акцизного збору України.

Сигарети були заховані під обшивкою мікроавтобуса (фото ДПСУ)

За цим фактом працівники митниці склали протокол. Тютюнові вироби та мікроавтобус 2015 року випуску вилучили. Загальна вартість вилученого буде встановлена додатково.