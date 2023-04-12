Аби дістати всю приховану молочну продукцію, прикордонники демонтовували перегородки в авто

В ніч на середу, 12 квітня, на кордоні у Раві-Руській під час перевірки мікроавтобуса прикордонники з митниками виявили понад тонну молочної продукції, яка була захована у спеціально обладнаних сховках автомобіля.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, 38-річний мешканець Львівщини спробував незаконно ввезти партію молочних продуктів, обравши на кордоні смугу «зелений коридор».

«Під час перевірки було знайдено велику кількість прихованого товару. У спеціально обладнаних схованках в даху мікроавтобуса та під заднім сидінням виявили більше тонни продукції сумнівного походження. Доступ до товару, серед якого – масло, сир, сметана та інші став можливим після демонтажу облаштованих перегородок», – повідомили прикордонники.

Мікроавтобус у 38-річного мешканця вилучили. Зараз митники рахують суму товару.