Чоловіка-перевізника затримали, а про злочин прикордонники повідомили до СБУ та Нацполіції

В Одеській області на пункті пропуску «Табаки» прикордонники затримали авто, в якому знайшли мощі 80 святих та інший церковний крам, який намагалися вивезти з України до Молдови. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

«У пункті пропуску «Табаки» прикордонники з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой. Усі предмети за дорученням друга намагався вивезти громадянин Молдови до храму Покрови Пресвятої Богородиці, начебто на свято. Недбале перевезення ковчега призвело до випадіння мощовиків зі своїх місць», – йдеться в повідомленні.

відео ДПСУ

Зазначається, що чоловіка затримали, а про злочин прикордонники повідомили до Служби безпеки України та Нацполіції.

Нагадаємо, що росіяни до США намагалися ввезти викрадені в Україні мечі-акінаки часів скіфської доби, половецькі шаблі та сокири. 10 березня, на території Посольства України в США відбулася офіційна церемонія повернення Україні культурних та історичних цінностей.