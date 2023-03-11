Три мечі, які передали українському уряду під час церемонії репатріації в посольстві України у Вашингтоні

Сполучені штати Америки передали Україні давні артефакти, які були віднайдені на території України і незаконно відправлені посилкою з Росії у США. Серед знахідок – давні мечі, крем’яна сокира, які датуються до нашої ери. 10 березня археологічну контрабанду передали представникам посольства України у Вашингтоні, повідомляє Foreignpolicy.

Старовинні мечі вилучили у російського контрабандиста. Три мечі, які датуються VI-V століттями до нашої ери, були вилучені Агентством митної та прикордонної охорони США торік. Їх передали українському уряду під час церемонії репатріації в посольстві України 10 березня.

«Зброя, представлена в посольстві, була артефактами, відправленими з Росії, вилученими агентами митної та прикордонної охорони США в нью-йоркському міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді. Фахівці Інституту археології НАН України датують мечі п’ятим-шостим століттям до нашої ери, а поліровану крем’яну сокиру – третім тисячоліттям до нашої ери. Усі вони вважаються знахідками на території, що належить сучасній Україні, згідно з роздатковим матеріалом, яким поділилося посольство», – зазначає Foreignpolicy.

Крем’яна шліфована сокира III тисячоліття до н.е. (фото посольства України у США)

Як зазначають американські митники, посилка надійшла з території Росії. І це не єдина спроба нелегальної контрабанди давніх артефактів, що є культурною цінністю України.

«Вилучені предмети, які були передані в посольстві України в п’ятницю, є лише першими, які були ідентифіковані з понад 20 посилок, надісланих тим самим відправником з російського Краснодарського краю. За словами українського дипломата, який попросив залишитися анонімним, всі вони були перехоплені митною службою в аеропортах JFK і Newark в період з липня по вересень минулого року, і робота триває, щоб уточнити, чи походять вони з України. Як і багато іншого у цій справі, поки неясно, чи були предмети вилучені під час нинішньої війни і звідки їх забрали», – зазначено у повідомленні.

Оксана Маркарова отримує передані контрабандні артефакти з України

Амбасадорка України в США Оксана Маркарова повідомила, що серед артефактів – мечі-акінаки скіфської культури VI-V ст до н.е. (ареал поширення – лісостепова, степова частина України та АР Крим) та крем’яна шліфована сокира III тисячолітня до н.е., що, за інформацією Інституту археології України, належить до культури кулястих амфор (ареал поширення північно-західна Україна), половецькі шаблі часів давньоруської держави ХІ-ХІІ сторіччя та багато інших.

«Українці, які тримали ці мечі багато століть тому, боролися, напевно, за свої домівки, як ми воюємо зараз. Ми знаємо, що ця боротьба, звичайно, стосується нашої територіальної цілісності та суверенітету. Ми знаємо, що ця боротьба стосується нашої демократії і нашої свободи. Але це також боротьба за нашу культурну ідентичність», – прокоментувала амбасадорка України в США Оксана Маркарова.

Мечі-акінаки скіфської культури VI-V ст до н.е. (фото посольства України у США)

Нагадаємо, під час війни, яку Росія розв’язала проти України, її армія грабувала музеї, галереї та храми в окупованих українських регіонах. Припускають, що щонайменше 10 тис. творів мистецтва були вивезені з Херсонського обласного художнього музею під час окупації міста.

Оксана Маркарова зазначила, що мечі і сокиру повернуть в Україну, а міністерства культури і закордонних справ вирішать, що з ними робити далі.