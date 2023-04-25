Під обшивкою мікроавтобуса чоловік приховав понад 1100 пачок сигарет

У ніч на вівторок, 25 квітня, на українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Шегині» в українця вилучили мікроавтобус через контрабандні сигарети. Про це інформують прикордонники.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні ДПСУ, вночі 25 квітня у пункті пропуску «Шегині» прикордонники спільно з митниками вилучили контрабандні сигарети. Їх виявили у мікроавтобусі Renault, яким 64-річний українець їхав за кордон.

Під обшивкою мікроавтобуса чоловік приховав понад 1100 пачок сигарет різних найменувань без марок акцизного збору України. За цим фактом працівники митниці склали протокол. Тютюнові вироби та мікроавтобус вилучено, вартість контрабандних сигарет ще встановлюють.