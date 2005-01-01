Львівські музеї закликають зробити фото з експонатами у День музейного селфі

КультураМар'яна Вербовська, сьогодні, 13:361320

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Львівські музеї закликають зробити фото з експонатами у День музейного селфі
Автор світлини, яка набере найбільшу кількість «лайків» в Facebook, отримає подарунок

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького оголосив конкурс музейного селфі. Про акцію організатори повідомили на своїй сторінці у Facebook.

«17 січня – міжнародний день музейного селфі. Запрошуємо до виставкових залів Національного музею у Львові на музейне селфі! Для участі у флешмобі потрібно прийти до музею, зробити селфі на фоні або поруч з улюбленим експонатом та опублікувати його у Facebook із хештегом #MuseumSelfie та #LvivNationalMuseum», - йдеться у повідомленні організаторів.

Автор світлини, яка набере найбільшу кількість «лайків» в Facebook, отримає подарунок.

До акції долучилися також Художньо-меморіальний музей імені Івана Труша, Художньо-меморіальний музей Олени Кульчицької, Львівська Національна Галерея Мистецтв ім. Бориса Возницького.

Відзначення Міжнародного дня музейних селфі запропонував Європейський колектив музейних працівників CultureThemes. Умови флешмобу прості: необхідно прийти до музею, зробити селфі на фоні чи поруч з експонатом та опублікувати його в соціальній мережі із хештегом #MuseumSelfie. В Україні до святкування Дня музейного селфі долучилися у 2015 році.

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