Львівські патрульні за допомогою мобільного додатку знайшли вкрадений телефон і злодія

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 10:177980

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Львівські патрульні за допомогою мобільного додатку знайшли вкрадений телефон і злодія
фото патрульної поліції Львова
Підозрюваний викинув телефон під машину

Вночі 27 березня патрульні виявили ймовірного крадія телефону за допомогою мобільного додатку.

Виклик полісмени отримали вночі на вулицю Левицького, де у заявника вкрали Iphone 7.

«Патрульні за допомогою програми пошуку «Знайти Iphone» встановили, що телефон заявника віддаляється від місця їхнього перебування. Прослідуючи за вказівками мобільного додатку, інспектори прибули на вулицю Князя Романа та виявили групу людей. Один з чоловіків різко розвернувся, коли побачив службовий автомобіль поліції та почав йти в протилежну сторону», ‒ розповіли у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Патрульні зупинили чоловіка, та він викинув телефон під автомобіль.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом затриманий зізнався у скоєному. 30-річного чоловіка доставили до Личаківського відділу поліції.

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