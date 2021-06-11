Хірурги роботою задоволені. Задоволений буде і пацієнт

У четвер, 10 червня, у Центрі термічної травми і пластичної хірургії 8-ї міської клінічної лікарні Львова пластичні хірурги заново сформували зовнішнє вухо 12-річному хлопцю, у якого була вроджена вада – мікротія (відсутність зовнішнього вуха). Через рік його чекає ще одна операція і пацієнт назавжди забуде про цю вроджену ваду.

Як повідомив ZAXID.NET завідувач Центру, пластичний хірург Василь Савчин, операція тривала п’ять годин. До складу операційної бригади, окрім Василя Савчина, увійшли пластичний хірург Андрій Різник, анастезіолог Романа Мерза, операційні сестри.

У пацієнта з реберної дуги взяли хрящ і з нього сформували хлопчику вухо. Це перший етап операції, основний, кажуть хірурги. Через рік пацієнту проведуть ще одну операція і він забуде про вроджену ваду.

Різні реконструктивні операції у Центрі проводять давно, зокрема і формування зовнішнього вуха. До Львова, як розповів Василь Савчин, у різні роки приїжджали пластичні хірурги зі США, Німеччини, які поділилися секретами проведення таких операцій. Львівські хірурги взяли у них основне і виробили свою методику проведення таких оперативних втручань. Тепер до Львова на реконструктивні операції приїжджають пацієнти не лише з різних областей України, а й навіть з інших країн.