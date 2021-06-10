Записатися на консультацію до фахівців світового рівня можна до 30 червня

Львівські дитячі отоларингологи проводять відбір дітей для проведення мікрохірургічних операцій на вусі, зокрема, кохлеарної імплантації, тимпанопластики, мірингопластики та інших хірургічних втручань. Оперуватимуть дітей львівські отоларингологи спільно з командою лікарів із всесвітньо відомої Saint-Luc University Hospital у Брюсселі (Бельгія), професорки Монік Декат та лікаря-аудіолога Даніеля Ромоло де Сіаті.

Цей проект втілюється за підтримки та ініціативи IFOS – Міжнародної федерації отоларингологічних асоціацій та за сприяння Львівської міської ради, повідомляють на сайті львівської міської дитячої лікарні.

«Ми запрошуємо батьків дітей з вадами слуху, хронічними хворобами середнього вуха тощо записуватися на консультацію до 30 червня 2021 року для того, аби лікарі могли ретельно обстежити дітей і відібрати кандидатів для подальшого оперативного втручання, яке попередньо планується на серпень 2021 року за участю високопрофесійних колег з Бельгії», – повідомила керівниця проекту, лікар-отоларинголог дитячої лікарні Мар’яна Черкес.

Завідувачка ЛОР-відділення міської дитячої лікарні Тетяна Заброварна і лікар-отоларинголог Мар’яна Черкес неодноразово стажувалися у клініках Бельгії, Польщі, США та інших країнах. Тепер складні операції нашим дітям проводитимуть у Львові.У міській дитячій лікарні вже найближчим часом планують створити Центр слуху та мовлення, у якому надаватимуть високоспеціалізовану допомогу дітям з різноманітними патологіями вуха.

«Ми дякуємо колегам з Європи, що вони навчали спеціалістів нашої лікарні та відгукнулися на запит про співпрацю і погодилися приїхати до дитячої лікарні, аби допомогти впровадити нам якісно новий рівень оперативних втручань дітям з вадами слуху, в тому числі впровадити кохлеарну імплантацію, що нині є дуже важливим для всієї України і західного регіону зокрема», – повідомив головний лікар дитячої лікарні Дмитро Квіт.

Контактні дані для запису на консультацію:

067 67 10 444 – поліклініка

0677017920 - завідувачка ЛОР відділення Заброварна Тетяна Михайлівна,

0675588550 - лікар-ЛОР, аудіолог та керівник проекту – Мар’яна Черкес