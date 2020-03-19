Львівські поліцейські забрали немовля у молодого подружжя пияків

Подальшу долю хлопчика вирішать соціальні служби та працівники соціальної превенції

У Львові нетверезі батьки залишили голодного та напівроздягненого однорічного хлопчика вдома і з’ясовували відносини між собою у друзів. Після втручання патрульних, дитину забрали на обстеження до лікарні, а згодом у дитячий будинок.

Як повідомили в патрульній поліції Львівщини, у середу, 19 березня, патрульні прибули на виклик на вул. Васильківського. У поліцію зателефонував 28-річний чоловік, у якого стався конфлікт з дружиною. З його слів, жінка вже добу вживала алкогольні напої в друзів, а про нього з дитиною забула. Чоловік теж перебував в стані алкогольного сп'яніння. Він влаштував скандал і розпочав бійку із друзями дружини, внаслідок якої його госпіталізували.

Перед тим як сісти у швидку чоловік сказав патрульним, що їхня дитина, якій 1 рік і 1 місяць, зараз сама вдома. 20-річна мама відмовилася їхати додому з патрульними і пішла далі розважатися.

На маму дитини склали протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків (фото поліції)

Патрульні поїхали на вул. Володимира Великого. Під під'їздом вони зустріли дідуся, який повертався додому. Разом з ним поліцейські зайшли в помешкання і виявили там на ліжку напівроздягнену дитину, яка змерзла від холоду. Зі слів дідуся, хлопчик не їв нічого добу. У квартирі була антисанітарія. Патрульні не знайшли їжі і ледь знайшли, у що одягнути дитину.

На місце події викликали інспекторів ювенальної превенції та швидку. Медики забрали дитину на обстеження до лікарні. На матір хлопчика поліцейські склали протокол за неналежне виховання дитини.

Зараз хлопчик перебуває в дитячому будинку і його життю нічого не загрожує. Далі справою займаються соцслужби та відділ ювенальної превенції.