Львівські сейсмологи зафіксували нічний землетрус між Бродами і Радеховом

Епіцентр землетрусу, за даними львівських сейсмологів, був у лісі між селами Грицеволя та Щуровичі на глибині близько 6 км

Уночі на 4 грудня у Бродівському районі на Львівщині в районі с. Станіславчик, що між містами Радехів і Броди, зафіксовано землетрус магнітудою 2,2. За шкалою інтенсивності, це був невідчутний землетрус 0-2 бали.

Як повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА, 4 грудня о 01:15 від чергового сейсмологічної станції «Львів» надійшло повідомлення про те, що 3 грудня близько 23:26 у Бродівському районі між містами Радехів і Броди зафіксовано землетрус.

За даними обробки мережі сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики НАН України зафіксовано такі параметри:

Координати епіцентру: широта 50.24 гр., довгота 24.98 гр.

Час в епіцентрі 0=21 25 48.1 (за Грінвічем) або 0=23 25 48.1 (за Києвом)

Магнітуда за довжиною запису МD=2.2, клас К=8.0

Глибина гіпоцентру 5,7+-1,7 км.

При цьому інформація про землетрус від мешканців населених пунктів не надходила. Як пояснюють сейсмологи, за шкалою інтенсивності MSK-64 – це був невідчутний землетрус 0-2 бали. Це означає, що інтенсивність коливань нижча від межі чутливості людей, струси землі виявляють і реєструють тільки сейсмографи.

Нагадаємо, землетруси оцінюють за 12 бальною системою. Від одного до 5 балів – майже невідчутний землетрус, від 5 до 7 балів на верхніх поверхах багатоповерхівок гойдаються люстри, від 7 до 9 балів йдуть по стінах домів тріщини, від 9 до 12 руйнуються будинки.