Учні можуть заповнити заявку до 15 листопада

У Львові стартував прийом заявок на щорічну премію від міської ради для обдарованої молоді. Переможці отримають по 30 тис. грн за свої інтелектуальні досягнення, активність та участь у громадському житті.

Львівська міська рада повідомляє, що премія призначена для учнів шкіл Львівської міської територіальної громади, а також для випускників минулого навчального року. Один учень або випускник може отримати нагороду лише раз на два роки.

Під час відбору враховуватимуть досягнення за два попередні навчальні роки. Зокрема:

перемоги у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, турнірах, конкурсах і наукових змаганнях;

участь у міжнародних та всеукраїнських проєктах, конференціях і конгресах;

громадську або волонтерську діяльність, активність в учнівському самоврядуванні.

Як подати заявку

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно до 15 листопада заповнити реєстраційну форму та додати:

коротке мотиваційне відео «Чому саме я маю отримати премію» (до 2 хвилин);

копії дипломів, грамот чи інших документів, що підтверджують досягнення (до 6 документів);

рекомендаційні листи (до 3).

Грошову премію отримають 15 найталановитіших учнів і випускників. Результати відбору оголосять до 30 листопада.

“Ми у Львові традиційно підтримуємо талановитих учнів, які посилено працюють над собою, вкладають багато сил та часу в навчання, не бояться ризикувати і постійно рухаються вперед. Ми пишаємось вашими досягненнями – і ця премія є чудовою нагодою отримати гідну відзнаку за свою працю”, – зазначив директор департаменту освіти та культури ЛМР Андрій Закалюк.