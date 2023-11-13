Синоптики застерегли про ожеледицю на дорогах Львівщини у найближчу добу. Також в області прогнозують сильні пориви вітру. Обласна ДСНС повідомила про I рівень небезпечності (жовтий).

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, у Львівської області 14 листопада очікують пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця.

«14 листопада погоду визначатиме вплив та проходження атмосферних фронтів із заходу. У Львівській області хмарно, вночі дощ, подекуди з мокрим снігом. Вдень – невеликий дощ. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0 – 5° тепла, вдень 6 – 11° тепла», – повідомили у Львівському гідрометцентрі.

У Львові через опади очікується погіршення видимості на дорогах.

«Вночі помірний, вдень – невеликий дощ. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1 – 3° тепла, вдень 9 – 11° тепла», – розповіли синоптики про погоду у Львові на 14 листопада.

Водіїв закликають бути уважними на дорогах та дотримуватись безпечної швидкості і дистанції.