У вівторок, 14 березня, у Львові та області очікується значне потепління, місцями до 18°С тепла. Однак тепло не буде тривалим і уже на наступні дні очікується похолодання.

Як повідомили синоптики Львівського регіонального гідрометцентру, 14 березня у Львівській області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 2 – 7°С тепла, вдень 13 – 18°С тепла. У Львові денна температура повітря становитиме 14 – 16°С тепла.

У середу, 15 березня, на Львівщині також буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Денна температура повітря становитиме від 4 до 6°С.

У четвер, 16 березня, опадів не очікується, проте температура повітря також коливатиметься у межах 4 – 6°С.