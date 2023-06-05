Після посушливого періоду у Львові та області пройдуть дощі та грози

З вівторка, 6 червня, синоптики прогнозують на Львівщині дощову погоду з грозами. Дощі у Львові та області збережуться до кінця тижня.

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, 6 червня на Львівщині очікуються грози, подекуди значні дощі, шквали 15-20 м/с та град. Грозу слід очікувати вдень і у Львові.

Температура вночі становитиме 9-14°, вдень 20-25° тепла. Вітер південно-східний 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Дощова погода, за інформацією «Укргідрометцентру», збережеться і в наступні дні. 7 червня дощитиме. Нічна температура становитиме 13-15°, денна 23-25° тепла. Вітер південно-східний 3-10 м/с.

8 червня пройдуть короткочасні дощі. Температура вночі 13-15°C вдень 23-25°C. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Дощитиме на Львівщині і 9-10 червня. Тепература повітря сягне 26° тепла.