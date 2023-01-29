У понеділок, 30 січня, у Львові та області будуть сильні пориви вітру, ожеледиця, а також очікується мокрий сніг. Про це повідомили синоптики львівського гідрометцентру.

Як вказано у повідомленні синоптиків, 30 січня у Львові буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 2 – 4°С морозу, вдень 0 – 2°С тепла.

Сильні пориви вітру, ожеледиця та мокрий сніг будуть також у області. Вночі на території Львівщини температура опускатиметься до 6°С морозу.

Водіїв просять бути обережними на дорозі, дотримуватись дистанції, а пішоходів користуватись світловідбивачами, щоб водії могли вчасно помітити їх на дорозі.