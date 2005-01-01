Львівські скульптури Михайла Дзиндри покажуть у Дніпрі

Виставка у Дніпрі триватиме до 14 липня

У Дніпрі відкрилась пересувна виставка творів скульптора Михайла Дзиндри.

Михайло Дзиндра народився в 1921 році в с. Демня на Миколаївщині біля Львова. Його старший брат - Євген Дзиндра - відомий класик львівської скульптурної школи, автор двох левів, що перед Ратушею. Михайло разом зі старшим братом різьбив вівтарі на замовлення місцевих церков.

У 1941-1944 рр. Михайло вчився в Мистецько-промисловій школі у Львові. Після Другої світової війни Михайло Дзиндра спочатку виїхав до Братислави, потім - до Німеччини й вже згодом до США, де прожив багато років, до 1991 рік.

71-річний скульптор повернувся до Львова, де самотужки створив музей скульптури і подарував його державі. Сьогодні Музей модерної скульптури Михайла Дзиндри є складовою Львівської галереї мистецтв.

Проект представляють Львівська національна галерея мистецтв ім. Бориса Возницького, Благодійний фонд «Підгорецький замок», Музей модерної скульптури Михайла Дзиндри та Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького, за підтримки Посольства США в Україні.

На виставці у Дніпрі представлені 19 робіт. Відвідувачі виставки зможуть також здійснити віртуальний тур Музеєм модерної скульптури Михайла Дзиндри завдяки функції перегляду через VR окуляри.