Львівські спортивні команди підбили підсумки 2017 року

Упродовж року вони викладалися у спортзалах, сходилися у дуелях із принциповими суперниками, вигравали трофеї. Але нерідко й спотикалися у важливих поєдинках. А зараз львівські команди підбили підсумки 2017 року.

Гандбольна «Галичанка» втретє поспіль здобувала «золоті» медалі національної першості. Насправді, на останній матч вона виходила, достроково оформивши чемпіонство. Але у дуелі з головним суперником – «Карпатами» – поставила ефектну крапку. Цей рік львів’янки теж завершують у топі турнірної таблиці.

Цьогоріч «галичанки» здіймали над головами ще й Кубок і Суперкубок України. А ще завоювали «бронзу» Балтійської ліги. Щоправда, із Кубка ЄГФ наші гандболістки вилетіли ще у першому кваліфікаційному раунді.

Капітан «Галичанки» Наталя Савчин зазначила: «Команда постійно оновлюється, старші та досвідченіші гравці переходять у закордонні клуби. А молодші підсилюють колектив. Тому постійно відчуваємо «свіжу кров». Не скажу, що тяжче боротися в чемпіонаті України, але суперники теж ростуть із кожним роком».

Футзальна «Енергія» у 2017-ому, навпаки, втратила титул чемпіона України. І змушена була задовільнитися лише «срібними» нагородами. Цей рік львів’яни завершують лише посередині рейтингу Екстраліги. Наставник «зелено-білих» Валерій Легчанов підкреслив: «Команда перетерпіла влітку зміни, перебудовується. Я вважаю, рухається в правильному напрямку. Те, що зараз посіємо, будемо збирати навесні. У нас тільки максимальні завдання».

Ватерпольне «Динамо» теж не може похвалитися чемпіонством. Львів’янам не вдалося відбити «золота» національної першості у збірної Харківської області. Зате підопічні Олексія Шведова – володарі Кубка та Суперкубка України. У поточному сезоні «динамівці» вже відіграли два тури. Раз поступилися принциповим візаві – харків’янам. Але з відповіддю не забарилися.

«В останньому турі в цьому календарному році ми виграли в них із мінімальною перевагою. Але все ж таки виграли, – розповів коуч Олексій Шведов. – І тепер із гарним настроєм можемо святкувати і готуватися вже до наступного туру».

У лютому цього року волейбольні «Кажани» здобули історичний національний Кубок. А весною стали володарями «срібла» чемпіонату. Вперше пробилися в 1/16 єврокубка. А їхній наставник Угіс Крастіньш ще й привів збірну України до перемоги у Євролізі. Тренер зазначив: «Ця Євроліга допомогла європейському волейболу згадати про український волейбол».