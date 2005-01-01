Львівські спортсмени підбили підсумки року і розповіли про майбутні виклики

Вони днями та місяцями трудились у спортзалах. Але потім смакували солодкі миті перемог і гучно заявляли про себе та свою країну на міжнародній арені. І тепер настав час, аби спортсмени підбили підсумки року.

У липні 2017-го у Вроцлаві відбулися Всесвітні Ігри – престижні міжнародні старти. Цьогоріч вони були останніми для карате, яке прийняли вже в олімпійську сім’ю. Українські представники цього спорту ефектно зачинили за собою двері на змаганнях. І особливо яскраво це зробив львів’янин Станіслав Горуна, завоювавши «золото». Окрім того, в його арсеналі – нагороди із чемпіонату Європи, відзнаки з етапів Прем’єр-ліги і титул «гранд-віннер» за результатами серії цих турнірів.

Каратист розповів: «Новий рік – це, напевно, таке затишшя перед бурею. Вже задекларовано виклики на наступний рік. Там буде стільки турнірів, що я просто не знаю, коли до них готуватися. Дуже багато змагань: етапи Прем’єр-ліги і Серії А, чемпіонат Європи, чемпіонат світу».

Для дзюдоїстки Василини Кириченко 2017-ий теж був урожайним. Влітку львів’янка завоювала «срібну» медаль на Кубку Європи серед дорослих. А восени тріумфувала на молодіжній першості Старого світу. «Я була дуже задоволеною, дуже щасливою, – зізнається Василина. – Ніколи не їду на змагання з думкою, що тут в мене буде точно перше місце, ніколи цього не очікую. Просто виконую свою роботу».

«Міс витривалість» – Софія Прийма – теж видала потужний сезон. Стала найкращою на чемпіонаті континенту у крос-триатлоні і срібною призеркою у крос-дуатлоні. А ще втілила грандіозний план – годину безперервно їздила львівським велотреком. До речі, це останній рік, коли атлетка виступала у юніорській категорії. Вона зазначила: «Дуже багато спортсменів закінчують свою професійну діяльність саме після цього юніорського етапу. Починаються зовсім інші пріоритети в людей. Але я надалі буду тренуватися і старатися. Просто потрібно докладати ще більше зусиль».

«Бронза» світової першості і нагорода найвищого гатунку на чемпіонаті Європи. Такими спогадами залишиться 2017-ий у пам’яті борчині вільного стилю Тетяни Кіт, яка виступає у молодіжній категорії. Тепер має амбітні плани на дорослих турнірах. Дівчина ділиться ними: «Насамперед, хочу потрапити на чемпіонат Європи і там завоювати «золото». Хочеться і на чемпіонаті світу відзначитися».