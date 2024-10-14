На 20 день після пересадки печінки рятувальник поїхав з лікарні додому

Спеціалісти Центру трансплантології Першого медичного об'єднання Львова успішно пересадили печінку 42-річному рятувальнику Олексію Селезньову з Луганщини, у якого діагностували цироз печінки. Донором органа стала 59-річна жінка, яка померла через крововилив у мозок.

Олексій родом із Сіверськодонецька, що на Луганщині, але проживав у Дніпрі. З 18 років працював пожежником, згодом отримав керівну посаду в ДСНС. У 2014-му рятувальник доєднався до лав ЗСУ, де прослужив шість років, а тоді знову повернувся працювати в ДСНС, повідомили у лікарні.

Торік чоловік помітив, що почав надто втомлюватися, а живіт збільшився і став твердий. Після обстеження чоловік по очах лікаря зрозумів, що справи кепські. Лікарі діагностували у рятувальника цироз – хронічне незворотнє прогресуюче ураження печінки. Вихід був лише один – трансплантація здорового органа. І чоловік за порятунком приїхав до Львова.

«Донор з'явився вже за місяць очікування. Ним стала 59-річна жінка, яка померла через крововилив у мозок. Її родина ухвалила важке рішення про посмертне донорство, чим подарувала шанс на життя відразу для кількох людей»,– кажуть у лікарні.

Трансплантація донорської печінки пройшла добре і рятувальник на 20-ту добу поїхав додому. Попереду на нього чекає реабілітація та контрольні огляди.

У Центрі трансплантології кажуть, що від початку року провели вже 12 пересадок печінки.