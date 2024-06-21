Пацієнтка Василина Роса з лікаркою-інтерном Іриною Гусак і ортопедом-травматологом Олегом Максимовичем

Ортопеди-травматологи львівської лікарні св. Луки зшили 38-річній мешканці с. Чемеринці, що на Львівщині, розірваний під час висаджування цибулі меніск. Здебільшого за таких травм пошкоджену частину видаляють. Та у 70% людей з видаленим меніском протягом 10 років розвивається артрит - запалення суглоба, тому ортопеди-травматологи вирішили зробити складну реконструктивну операцію, яка дає можливість зберегти пацієнтам повноту функцій кінцівки.

Василина Роса працює медсестрою у відділенні інтенсивної терапії районної лікарні. Травму жінка отримала вдома, на городі, коли висаджувала цибулю. Присіла, а підвестися вже не змогла. За словами жінки, біль був настільки сильний, що мало не втратила свідомість. Вона відразу звернулася до лікарів. Коли вони виявили розрив меніска, то порадили звернутися по допомогу до спеціалістів лікарні св.Луки, повідомили у медзакладі.

Після огляду і обстежень пацієнтки їй поставили діагноз: комбіноване пошкодження латерального, тобто, зовнішнього, меніска. Це хрящова «прокладка» в колінному суглобі, яка виконує роль амортизатора. Вона у пацієнтки відірвалася від місця кріплення та розірвалася. У лікарні кажуть, що це досить поширена травма, яка трапляється переважно у людей віком від 30 до 50 років і становить близько 70% серед усіх пошкоджень колінного суглоба.

При схожих травмах, зазвичай, хірурги вдаються до видалення меніска. Та ортопеди-травматологи лікарні св. Луки віддають перевагу збереженню хрящової прокладки, бо це значно покращує довгостроковий прогноз. За словами лікарів, у 70% людей з видаленим меніском протягом 10 років розвивається артрит – запалення суглоба. Однак операція з відновлення меніска значно складніша, ніж з його видалення.

«Видалення меніска для мене – це крайній захід. У випадку з Василиною ми вирішили зшити розрив і зберегти меніск. І нам це вдалося. Це складне втручання, яке потребує високої кваліфікації хірурга та сучасного обладнання, але воно дає можливість зберегти таким пацієнтам повну функцію кінцівки та забезпечити активний спосіб життя», – каже ортопед-травматолог Олег Максимович.

З моменту операції Василини минув місяць. Нині вона ще ходить на милицях, бо коліно ще трохи потрібно поберегти, але вже невдовзі зможе повністю відновититися і повернутися і до домашніх клопотів, і до роботи.