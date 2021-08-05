Члени громадської організації Veterans go допомагають підніматися в гори людям з інвалідністю. Задля такої благодійної мети вони об'єдналися понад два роки тому. За цей час здійснили близько 15 сходжень. І так реалізували мрії людей, які самотужки в гори не потрапили б. Роблять вони це за допомогою спеціального візка.

Зазвичай виносять в гори своїх побратимів, військових, та з радістю допомагають й іншим охочим. Скласти компанію і навіть допомогти нести візок може будь-хто. Ветерани завжди раді новим знайомствам. Окрім того, такі походи — це ще й долучення до процесу інклюзії. Адже люди з інвалідністю теж хочуть жити активним життям.

Днями ветерани АТО разом із Андрієм Стадником, у якого ДЦП, штурмували гору Піп Іван. Її висота понад дві тисячі метрів. Цікава ця вершина й тим, що там розташована колишня обсерваторія.

«Один стає ззаду. Справа є гальма. Зліва ви регулюєте висоту. Але висоту ви регулюєте тільки тоді, коли попереджені всі інші учасники, які тягнуть джульєтку. Тому що можна неправильно відрегулювати і наш герой впаде. Двоє стають по боках. І один стає попереду», — ось так один із засновників громадської організації Veterans go розповідає, як керувати джульєткою – спеціальним візком на одному колесі, який допомагає піднімати в гори людей з інвалідністю.

Цього разу в джульєтці — Андрій з Рівного. У нього ДЦП. Чоловікові 31 рік і його дитяча мрія — підкорити вершину. Стартує підйом на Піп Іван зі села Шибене.

На Піп Іван разом із Андрієм йдуть близько 30 людей: як члени громадської організації Veterans Go, так і просто охочі. До вершини 10 кілометрів, тож без привалів ніяк. А щоб веселіше йшлося, в дорозі супроводжує українська пісня.

У дружній атмосфері серед неймовірних краєвидів промайнуло більше трьох годин підйому. І от — омріяна вершина вже перед очима.

«Ніколи нічого боятися не треба. Не треба сидіти вдома. Я дуже люблю мандрувати. Я вже об'їздив, ойой як багато. Мені шкода хлопців, які мене піднімали, вони дуже намучилися», — каже Андрій Стадник, який піднявся на Піп Іван у джульєтці.

Мрії людей з інвалідністю — побачити гори — втілює в життя громадська організація Veterans go. Це об'єднання учасників бойових дій на сході України.

«Зазвичай ми піднімаємо ветеранів. Але також ми хочемо комунікувати з усіма і піднімаємо усіх охочих. Загалом наші походи вважаються інклюзивними. Інклюзія — це залучення різних категорій людей, не тільки про осіб з інвалідністю. Ми ветерани, ми комунікуємо, співпрацюємо, допомагаємо людям з інвалідністю, а вони допомагають нам. Ветерани об'єднуються, вони об'єднуються задля допомоги іншим і це об'єднання — це те саме братерство, яке було у нас на війні», — розповідає співзасновниця ГО Veterans go Юлія Філіпович.

Таку благодійну місію ветерани АТО здійснюють вже понад два роки.

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