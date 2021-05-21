Волонтерська ініціатива «Львівський Лицар» ініціювала проект «Журналісти – воїнам», в межах якого в одну книгу об’єднають твори журналістів. За кошти від реалізації книг закуплять обладнання українським військовим.

Частину накладу книги відправлять українським військовим у зону ООС, а іншу – розповсюдять за благодійні внески. За кошти від продажу книг військовим закуплять необхідне обладнання. До участі в проекті вже зголосилися близько двадцяти журналістів, серед яких як українські, так і з-за кордону.

Організатори запрошують до співпраці всіх журналістів, які пишуть вірші, оповідання, есеї, казки, художні репортажі.

«На жаль, тема війни сьогодні зникла з перших шпальт видань і головних сюжетів телебачення. Але, попри це, допомога військовим залишається надзвичайно актуальною. І тут неоціненною є допомога журналістів, які можуть оживити процес. Журналісти завжди допомагали армії, висвітлюючи благодійні аукціони та інші волонтерські заходи. А тепер і самі, власною творчістю, можуть долучитися до допомоги воїнам», – розповів співзасновник волонтерської ініціативи «Львівський Лицар» Андрій Салюк.

Зазначимо, що волонтерську ініціативу «Львівський Лицар» заснували на початку російсько-української війни у 2014 році. Волонтери займаються допомогою українським воїнам, зокрема закуповують для військових прилади нічного бачення, тепловізори, рації, GPS-навігатори, генератори, біноклі, блоки живлення, приціли різних типів, далекоміри. Засновниками і координаторами ініціативи є Андрій Салюк та Іван Радковець.