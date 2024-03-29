Йдеться про захоплення підвальних приміщень площею понад 130 кв. м на площі Ринок

Поліцейські викрили колишнього посадовця Львівської міськради, який зараз займається адвокатською діяльністю, та трьох його спільників – держреєстраторів та екперта, у захопленні підвальних приміщень на площі Ринок у центрі Львова, які перебували у комунальній власності. Учасники схеми незаконно зареєстрували право власності на ці приміщення, перепродали їх, завдавши громаді збитки у понад 3 млн грн.

Як повідомили 29 березня у поліції та прокуратурі Львівщини, організував шахрайську схему заволодіння підвальними приміщеннями загальною площею майже 130 м2 на площі Ринок місцевий адвокат. Приміщення розміщені у буферній зоні об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО та перебували у комунальній власності міста. До схеми він також залучив двох державних реєстраторів та експерта у сфері архітектури.

«Учасники схеми підробили пакети документів на нежитлові приміщення у будинках, розташованих у самому центрі Львова – на площі Ринок, внесли несанкціоновані зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та в подальшому безпідставно зареєстрували право власності на ці приміщення, які насправді перебували у комунальній власності Львівської міської ради. В подальшому приміщення були перепродані через підставних осіб», – йдеться в повідомленні поліції.

На підставі фіктивного висновку суб’єкта господарювання про можливість об’єднання підвальних приміщень учасники схеми збільшили їх площу, а згодом перепродали за понад 3 млн грн. У поліції уточнили ZAXID.NET, що організатором схеми виявився колишній посадовець Львівської міськради, який зараз займається адвокатською діяльністю.

Адвокатові та його спільникам повідомили про підозри у зловживанні повноваженнями, підробці документів, шахрайстві, відмиванні коштів тощо. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.