Орест Злобін у 2011-2012 роках працював в управлінні комунального майна Львівської міської ради

В організації шахрайської схеми заволодіння комунальним майном у центрі Львова підозрюють екс-чиновника Львівської міськради, а нині адвоката та ресторатора Ореста Злобіна. За версією правоохоронців, адвокат Орест Злобін разом з трьома спільниками незаконно зареєстрували право власності на підвальні приміщення на площі Ринок,8, перепродали їх, завдавши громаді збитки у понад 3 млн грн.

Днями поліцейські повідомили про викриття схеми заволодіння комунальним майном на площі Ринок у буферній зоні ЮНЕСКО. Йдеться про підвальні приміщення загальною площею понад 130 м2 в кам’яниці на площі Ринок,8.

За даними правоохоронців, на підставі підроблених офіційних документів адвокат та його спільники – два державні реєстратори та експерт у сфері архітектури – внесли незаконні зміни у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та відчужили згадані комунальні приміщення. Згодом їх перепродали за понад 3 млн грн.

Правоохоронці не розголошують прізвища фігурантів справи. За даними ZAXID.NET, підозру в організації захоплення комунальних приміщень оголосили екс-посадовцю управління комунального майна Львівської міськради, адвокатові та ресторатору Оресту Злобіну.

У коментарі ZAXID.NET Орест Злобін підтвердив, що отримав підозру в захопленні підвальних приміщень на площі Ринок,8, які, з його слів, він приватизував разом з квартирою у 2015-2018 роках.

«Деякі підвали я купив з квартирою, деякі доприватизував, потім продав одній громадській організації. Слідство каже, що це було шахрайство і захоплення комунального майна. Коли Львівська міська рада звернулася до суду про витребування майна з чужого незаконного володіння, суд відмовив і мотивував це рішення тим, що у Львівської міськради не було комунальної власності на це майно. Рішення суду набуло законної сили», – стверджує Орест Злобін.

52-річний Орест Злобін у 2011-2012 роках обіймав посаду заступника начальника управління комунального майна Львівської міськради-начальника юридичного відділу, виконував обов’язки начальника управління. Згодом працював заступником генерального директора ЛОДТРК. Останні роки займається адвокатською діяльністю та ресторанним бізнесом.

За даними YouControl, Орест Злобін є власником ТОВ «Балеріон», що працює у сфері ресторанного бізнесу та надання послуг мобільного харчування. Йому, зокрема, належить ресторан-кафе «Амерікано» на вул. Нижанківського в центрі Львова та заклад швидкого харчування «Журавель» на вул. Богдана Хмельницького.

Орест Злобін є членом ради Львівської територіальної організації політичної партії «Європейська солідарність». У 2015 році балотувався до Львівської міськради від партії Блоку Петра Порошенка, у 2020 році за списком «Європейської солідарності», однак не пройшов.