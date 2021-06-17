Власники ресторану-кафе «Амерікано» у центрі Львова звинуватили поліцію, інспекторів Держпраці та міграційної служби у замовній перевірці їхнього закладу. За їхніми словами, контрольні органи раптово прийшли до них після конфлікту із працівниками ДМС, яких звільнили за скаргою рестораторів. Натомість у Держпраці та Міграційній службі заперечили замовність перевірки та наголосили, що вона була законною.

Ресторан-кафе «Амерікано» розташований на вул. Ніжанківського у центрі Львова та належить фізичній особі-підприємцю Оксані Єндик. У закладі відвідувачам пропонують американські бургери та страви китайської кухні, які готує кухар з КНР. 16 червня на сторінці кафе у Facebook з’явився допис, в якому йшлося про те, що від початку червня вони кілька разів зазнали тиску з боку контрольних органів.

Перший епізод стався 3 червня, коли до закладу прийшли двоє чоловіків та замовили алкоголь. Коли вони вже були добряче напідпитку, між ними та працівниками виник конфлікт.

«Наш шеф-кухар з Китаю вийшов на перекур. Вони побачили, що він китаєць, і почали розмахувати своїми посвідченнями працівників міграційної служби. Вони стали вимагати документи про його працевлаштування. Тоді я став вимагати, щоби вони зареєструвалися в журналі перевірок. Після цього вони сховали свої посвідчення», – розповів ZAXID.NET представник закладу, адвокат Орест Злобін. За його словами, за деякий час працівники ДМС розрахувалися та пішли.

Орест Злобін повідомив, що після цього інциденту він прийшов на прийом до очільника ГУ ДМС України на Львівщині та показав йому відео з камер спостереження. За кілька днів ці двоє працівників були звільнені.

Проте 16 червня, як зазначив юрист, до кафе прийшла група інспекторів Держпраці, міграційної служби та поліції. «Прийшли вісім людей. Побігали по закладу, познімали все на телефон. Вони були без скерування на перевірку, відмовились пояснити, яке саме підприємство чи підприємця вони прийшли перевіряти, та відмовилися відмітитися в нашому журналі реєстрації перевірок», – розповів Злобін. На його переконання, перевірка їхнього закладу була замовною через звільнення скандальних працівників міграційної служби. «Я розумію, що то пішла помста з боку тих працівників міграційної, котрі були звільнені. Можливо вони залучили якихось знайомих та зробили такий собі наліт», – вважає юрист.

Втретє до закладу перевірка прийшла вже надвечір 17 червня лише з інспекторів Держпраці, які знову відмовилися реєструватися в журналі і за деякий час пішли.

Інспекція Держпраці в кафе 17 червня 2021 року, фото Facebook/Аmericano.lviv

Очільник головного управління ДМС у Львівській області Ярослав Скиба підтвердив ZAXID.NET, що через скандал в кафе «Амерікано» були звільнені двоє посадовців обласного управління. Це голова відділу по роботі з іноземцями та його заступник. Їхні прізвища голова відмовився оприлюднювати. «Ми провели службову перевірку, факти підтвердилися. Вони були звільнені за згодою сторін і самі написали заяви на звільнення», – повідомив він.

Щодо перевірки 16 червня, то Ярослав Скиба заявив, що жодних підступів у цьому немає. «Стався збіг, що працівники прийшли в цей заклад. Ініціатором перевірки була не міграційна служба, а Управління Держпраці. Наші працівники були лише залучені до цієї перевірки та самі не знали, куди вони йдуть та за яким фактом. Тут жодної упередженості немає, ніхто не збирається комусь мстити», – стверджує він.

Водночас він додав, що якщо працівники ДМС відмовилися зареєструватися в журналі перевірок, то це неправомірно. «Я з’ясую, яка була роль наших працівників в цьому епізоді [16 червня]. Якщо буде необхідно, тоді буде службова перевірка», – наголосив він.

У Головному управлінні Держпраці у Львівській області ZAXID.NET повідомили, що нещодавня перевірка кафе «Амерікано» була законною та відбувалася в межах кампанії «з подолання незадекларованої праці». З цієї причини інспектори управління проводять низку позапланових перевірок у закладах громадського харчування по всій області. За словами голови управління з питань праці Оксани Єзерської, вони мали право залучати міграційну службу та поліцію, оскільки в «Амерікано» працюють іноземці. Замовність перевірки посадовиця також заперечила.

«Ця перевірка є законною, вона відбувалася за направленням. Інспектори показали свої посвідчення. Щодо запису в журналі перевірок, то він робиться перед підписанням акту державного контролю. Тоді інспектори зроблять запис про початок та закінчення перевірки», – наголосила Оксана Єзерська та додала, що результати інспекції вони оприлюднять за 10 днів.