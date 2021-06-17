Львівська міська рада звільнила від орендної плати на час дії жорсткого карантину з 19 березня до 26 квітня заклади бізнесу, які працюють у комунальних приміщеннях, а також громадські організації. За відповідне рішення проголосували 43 депутати під час засідання 17 червня.

В ухвалі зазначається, що від орендної плати звільняють:

усі заклади освіти, у тому числі дошкільні;

фізкультурно-спортивні заклади, які організовують та проводять заняття різними видами спорту;

культурні та мистецькі заклади;

ресторани, кафе, бари та інші заклади харчування;

салони краси та перукарні.

За пропозицією комісії комунального майна, ресурсів та історичного середовища також від орендної плати звільнили і громадські організації.

Нагадаємо, жорсткий карантин у Львові запровадили 19 березня – ще за тиждень до оголошення червоного рівня епідемічної небезпеки в області. У місті закрили ресторани, кафе, ТРЦ, театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики, господарські магазини, навчальні заклади (крім дитсадків). Такі карантинні обмеження діяли понад місяць – до 26 квітня, коли державна комісія ТЕБ і НС дозволила послабити на Львівщині карантин.

Додамо, що минулоріч міська рада, щоб підтримати бізнес, вже звільняла заклади та магазини від орендної плати на час жорсткого карантину. Крім того, на час весняного локдауну виконком ЛМР звільнив ресторани від сплати за оренду літніх майданчиків.