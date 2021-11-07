Данило Стасюк – майстер спорту міжнародного класу, навчається у Львівському фаховому коледжі спорту

20-річний львівський борець Данило Стасюк 6 листопада виграв бронзу чемпіонату світу серед молоді, який триває у Белграді. Це вже його друга бронзова медаль на світовому турнірі – першу він виграв два роки тому.

Як повідомляє відділення НОК у Львівській області, Данило Стасюк змагався у категорії до 97 кг. На шляху до медалі він поборов польського та індійського спортсменів, проте у півфіналі програв молдовському борцю. У сутичці за бронзу він переміг угорця Мілана Коршога з рахунком 4:2.

Данило Стасюк – майстер спорту міжнародного класу, навчається у Львівському фаховому коледжі спорту та представляє ФСТ «Динамо». У 2019 році він вже здобував бронзу молодіжного чемпіонату світу. Тренує спортсмена Віктор Глібенко.

Ще один львівський борець Юрій Ідзінський (категорія до 125 кг) покинув турнір після першої сутички, поступившись супернику з Грузії.

Додамо, що жіноча збірна українських борчинь здобула перше загальнокомандне місце на цьому ж чемпіонаті світу завдяки семи медалям, які виграли вихованки Львівського фахового коледжу спорту.