Анастасія Альпєєва, яка цьогоріч закінчила Львівський фаховий коледж спорту, виграла золото в категорії до 72 кг

Вихованки Львівського фахового коледжу спорту здобули сім медалей на молодіжному чемпіонаті Європи з боротьби, який триває у Белграді. Завдяки цьому жіноча збірна України посіла перше загальнокомандне місце на турнірі.

Як повідомила Асоціація спортивної боротьби України, чемпіонками стали Аліна Акобія-Грушина (57 кг), Анастасія Лавренчук (65 кг) та Анастасія Альпєєва (72 кг), срібло – у Катерини Зелених (62 кг) та Соломії Винник (59 кг), бронзи – у Оксани Чудик (68 кг) та Марії Винник (53 кг).

Усі медалістки є випускницями або студентками Львівського фахового коледжу спорту, водночас представниця Львівщини серед них лише одна – Оксана Чудик.

Сім медалей чемпіонату дозволили жіночій збірні України посісти перше загальнокомандне місце турніру, набравши 161 очко. Друге місце – у Росії (140 очок), третє – у США (102 очка). Загалом у змаганнях серед жінок брали участь 28 країн. Чемпіонат ще триває, тепер на килимі змагаються чоловіки.