Львівській дитячій лікарні подарували операційний стіл за 1,7 млн грн
50 тис. доларів зібрали на благодійному концерті у Вашингтоні
Для львівської дитячої лікарні св. Миколая благодійники придбали надсучасний нейрохірургічний операційний стіл, вартість якого понад 1,7 млн грн. Це обладнання для порятунку дітей лікарня отримала від співачки Roxolana і благодійного фонду «Запорука», повідомили в лікарні.
Львівська співачка Roxolana організувала благодійний концерт у Вашингтоні, на якому їй вдалося зібрати 50 тис. доларів, це майже 1,5 млн грн. Решта грошей додав БФ «Запорука».
«Цей операційний стіл – високофункціональний і має спеціальне антипролежневе покриття, яке робить довготривалі операції зручнішими та безпечнішими для пацієнта. Його сучасна система фіксації голови та зміщення по осі дозволяють проводити будь-які втручання на головному мозку та усіх відділах хребта», – сказано у повідомленні дитячої лікарні св. Миколая.
За час війни у нейрохірургічному відділенні дитячої лікарні значно побільшало пацієнтів, які отримали складні мінно-вибухові травми і потребують нейрохірургічних операцій. Практично щодня нейрохірурги проводять складні довготривалі оперативні втручання. Попередній стіл, на якому оперували дітей, застарів і був обмежений у функціоналі.
Серед перших пацієнтів, яких прооперували на новому столі, був 14-річний Тимофій. Хлопець понад усе любить футбол, однак через пухлину в головному мозку в нього почало віднімати ногу та руку. Йому допомогла операція і він надалі зможе грати у футбол.