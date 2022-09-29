На новому операційному столі вже успішно прооперували перших пацієнтів

Для львівської дитячої лікарні св. Миколая благодійники придбали надсучасний нейрохірургічний операційний стіл, вартість якого понад 1,7 млн грн. Це обладнання для порятунку дітей лікарня отримала від співачки Roxolana і благодійного фонду «Запорука», повідомили в лікарні.

Львівська співачка Roxolana організувала благодійний концерт у Вашингтоні, на якому їй вдалося зібрати 50 тис. доларів, це майже 1,5 млн грн. Решта грошей додав БФ «Запорука».

«Цей операційний стіл – високофункціональний і має спеціальне антипролежневе покриття, яке робить довготривалі операції зручнішими та безпечнішими для пацієнта. Його сучасна система фіксації голови та зміщення по осі дозволяють проводити будь-які втручання на головному мозку та усіх відділах хребта», – сказано у повідомленні дитячої лікарні св. Миколая.

За час війни у нейрохірургічному відділенні дитячої лікарні значно побільшало пацієнтів, які отримали складні мінно-вибухові травми і потребують нейрохірургічних операцій. Практично щодня нейрохірурги проводять складні довготривалі оперативні втручання. Попередній стіл, на якому оперували дітей, застарів і був обмежений у функціоналі.

Серед перших пацієнтів, яких прооперували на новому столі, був 14-річний Тимофій. Хлопець понад усе любить футбол, однак через пухлину в головному мозку в нього почало віднімати ногу та руку. Йому допомогла операція і він надалі зможе грати у футбол.