На фото звукорежисер Євген Коваленко, який загинув внаслідок обстрілу росіянами Вінниці

Серед загиблих внаслідок ракетного обстрілу Вінниці у четвер, 14 липня, є звукорежисер з команди львівської співачки Roxolana, учасниці цьогорічного національного відбору на конкурс «Євробачення». Про смерть члена своєї команди – Євгена Коваленка повідомила Roxolana в Instagram, додавши, що ще один музикант важко поранений та бореться за життя.

За словами співачки, музиканти готувалися до вечірнього благодійного концерту, який мав відбутися в Будинку офіцерів (одна із будівель, яка була обстріляна росіянами).

«Під час ракетних обстрілів росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста, всі вони поранені. Женя загинув. Андрій в важкому стані продовжує боротися за життя в операційній. Ми молимося за їх життя та життя всіх, хто постраждав сьогодні», — повідомила співачка.

Співак LAUD в Instagram написав, що загиблий – Євген Коваленко, молодий звукорежисер концертів, та опублікував фото хлопця. Також співчуття з приводу смерті Євгена висловив співак Вадим Олійник. «Згадую і плачу… Ти ніколи мені не відмовляв, навіть тоді коли був дуже зайнятий… Лети Жека, нам буде тебе не вистачати», – написав Олійник.

Нагадаємо, у четвер, росіяни завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Відомо про влучання трьох ракет. Станом на 17:00 відомо про 22 загиблих та 52 госпіталізованих. Ідентифікувати наразі вдалося лише шість тіл. У списку зниклих безвісти залишаються 39 людей. Серед вбитих росіянами – троє дітей.