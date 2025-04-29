На території геріатричного пансіонату зареєстрували право власності на неіснуючу будівлю

Господарський суд Києва відмовився скасувати розпорядження голови Львівської ОВА та повернути в користування геріатричного пансіонату 2,4 га. Суперечливу ділянку передали ГО Інвалідів «ЦРІ “Діяльне милосердя”», однак організація передала ділянку в суперфіцію забудовнику, який зареєстрував на ній неіснуючу будівлю.

Йдеться про ділянку площею 2,4 га на території Львівського геріатричного пансіонату на вул. Медової Печери, 71, яку у 2010 році через суд отримала у безстрокове користування ГО Інвалідів «Центр реабілітаційних ініціатив “Діяльне милосердя”». Львівська міськрада через суд намагалась відстояти право на землю, що фактично є частиною великої ділянки геріатричного пансіонату. У 2019 році Верховний Суд постановив, що ділянка перебуває в користування ГО законно. Того ж року міська рада оформила цю ділянку в комунальну власність.

У 2021 році ГО зареєструвала на цій ділянці право власності на нежитлове приміщення площею 56,8 м2, хоча цього приміщення насправді не існує і ніколи не було. Через реєстрацію неіснуючої будівлі адміністрація пансіонату звернулася в прокуратуру. В липні 2023 року поліція відкрила кримінальне провадження, наразі в цій справі триває досудове розслідування.

Крім цього, наприкінці 2021 року ГО передала це неіснуюче приміщення під заставу 2 млн грн в іпотеку ТзОВ «Агератум Плюс». У жовтні 2023 року невідомі привезли на спірну ділянку бетонні блоки, які згодом прибрала адміністрація пансіонату. 2 листопада на територію приїхали кілька автомобілів, які знову намагались встановити бетонні блоки, втім їм завадили працівники геріатричного пансіонату.

Як вказано в матеріалах справи, в листопаді 2023 року Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю видала ГО дозвіл на початок будівельних робіт – по суті капітальний ремонт неіснуючої будівлі. За проєктом, розробленим ТОВ «Студія 5Ф», будівлю площею нібито 56,8 м2 мали відремонтувати без зміни її геометричних розмірів. Львівська міськрада звернулась в суд, аби скасувати дозвіл на це будівництво, однак програла його.

Паралельно Господарський суд Києва розглядав позов геріатричного пансіонату до Львівської ОВА з вимогою визнати протиправним і скасувати розпорядження голови від 2010 року про передачу 2,4 га в постійне користування ГО Інвалідів «Центр реабілітаційних ініціатив “Діяльне милосердя”». Адміністрація пансіонату наполягала, що право користування ділянкою оформили на підставі рішення суду, яке потім скасували в апеляції.

Однак суд встановив, що у 2009 році геріатричний пансіонат своїм листом сам надав згоду на вилучення 2,4 га. Крім цього, суд не знайшов належних доказів, що ця ділянка належить до комунальної власності Львівської міської ради, тому у задоволенні позову пансіонату до Львівської ОВА відмовив. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТзОВ «Агератум Плюс» зареєстроване у жовтні 2021 року на вул. Медової Печери, 71. Її одноосібним власником вказаний непублічний львів’янин Роман Яріш. Йому належить низка будівельних та інвестиційних компаній у Львові, а через ТОВ «Єврокомісар» він має спільний бізнес із депутатами Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олексієм Різником та уже покійним Юрієм Ломагою.

Директором ТзОВ «Студія 5Ф» є архітектор Андрій Ігнатюк, що проєктував низку комплексів для компаній Григорія Козловського та його бізнес-партнерів. Григорій Козловський і Олексій Різник також давні бізнес-партнери.