На вул. Медової Печери зареєстрували право власності на неіснуючу будівлю

Львівський окружний адміністративний суд відмовився скасувати дозвіл на початок будівельних робіт на території Львівського геріатричного пансіонату. В суді міськрада намагалась довести, що забудовник отримав дозвіл на реконструкцію неіснуючої будівлі, втім суд визнав, що ЛМР не мала повноважень перевіряти цю ділянку.

Йдеться про забудову ділянки площею 2,4 га на території Львівського геріатричного пансіонату на вул. Медової Печери, 71, яку у 2010 році через суд отримала у безстрокове користування ГО Інвалідів «Центр реабілітаційних ініціатив “Діяльне милосердя”». Львівська міськрада через суд намагалась відстояли право на землю, що фактично є частиною челикої ділянки геріатричного пансіонату, однак у 2019 році Верховний Суд постановив, що ділянка перебуває в користування ГО законно. Того ж року міська рада нарешті оформила цю ділянку за собою.

У 2021 році ГО зареєструвала на цій ділянці право власності на нежитлове приміщення площею 56,8 м2, хоча цього приміщення насправді не існує і ніколи не було. Через реєстрацію неіснуючої будівлі адміністрація пансіонату звернулася в прокуратуру. В липні 2023 року поліція відкрила кримінальне провадження, наразі в цій справі триває досудове розслідування.

Крім цього, наприкінці 2021 року ГО передала це неіснуюче приміщення під заставу 2 млн грн в іпотеку ТзОВ «Агератум Плюс». У жовтні 2023 року невідомі привезли на спірну ділянку бетонні блоки, які згодом прибрала адміністрація пансіонату. 2 листопада на територію приїхали кілька автомобілів, які знову намагались встановити бетонні блоки, втім їм завадили працівники геріатричного пансіонату.

Як вказано в матеріалах справи, в листопаді 2023 року Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю видала ГО дозвіл на початок будівельних робіт – по суті капітальний ремонт неіснуючої будівлі. За проєктом, розробленим ТОВ «Студія 5Ф», будівлю площею нібито 56,8 м2 мали відремонтувати без зміни її геометричних розмірів. Львівська міськрада звернулась в суд, аби скасувати дозвіл на це будівництво.

Водночас, у межах кримінального провадження, прокуратура також обстежила ділянку й приватизовану ГО будівлю на ній не виявила. Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки ЛОР повідомило, що техпаспорт на будівлю не оформляло, хоча держреєстратор, який дозволив ГО приватизувати майно, вніс цей об’єкт у реєстр нерухомості на основі нібито відповідного техпаспорта.

Суд встановив, що міськрада не є уповноваженим органом для обстеження ділянки, а тому її висновок про те, що на місці відсутня приватизована нерухомість, не може бути доказом у справі.

Враховуючи обставини справи, суддя Львівського окружного адмінсуду Зіновій Гавдик у задоволенні позову про припинення дії дозволу на будівельні роботи відмовив. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що ТзОВ «Агератум Плюс» зареєстроване у жовтні 2021 року на вул. Медової Печери, 71. Її одноосібним власником вказаний непублічний львів’янин Роман Яріш. Йому належить низка будівельних та інвестиційних компаній у Львові, а через ТОВ «Єврокомісар» він має спільний бізнес із депутатами Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олексієм Різником та уже покійним Юрієм Ломагою.

Директором ТзОВ «Студія 5Ф» є архітектор Андрій Ігнатюк, що проектував низку комплексів для компаній Григорія Козловського та його бізнес-партнерів. Григорій Козловський і Олексій Різник також давні бізнес-партнери.