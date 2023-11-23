Йдеться про 2,4 га землі на вул. Медової Печери, поруч із Винниківським лісом

Львівська міська рада подала позов у обласний Господарський суд Львівської області з вимогою припинити право власності на неіснуючу будівлю та скасувати право власності на ділянку площею 2,4 га, що розташована на території геріатричного пансіонату. Ділянка перебуває в користуванні ГО Інвалідів «Центр реабілітаційних ініціатив “Діяльне милосердя”», а нещодавно пов’язана з депутатом Львівської міськради Олексієм Різником компанія зареєструвала на цій землі неіснуючу нерухомість і почала незаконні будівельні роботи.

Йдеться про 2,4 га землі на вул. Медової Печери, 71, фактично на території Львівського геріатричного пансіонату. У 2010 році новостворена ГО Інвалідів «Центр реабілітаційних ініціатив “Діяльне милосердя”» через суд домоглася, аби Львівська ОДА передала ці 2,4 га в постійне безстрокове користування.

Вже через рік Львівська міська рада звернулася до різних судів із позовом про скасування розпорядження голови ОДА й у 2019 році міській раді вдалось відстояти право на землю, однак Верховний Суд визначив, що ділянка перебуває в користування ГО законно. Того ж року міська рада нарешті оформила цю ділянку за собою.

У 2021 році ГО зареєструвала на цій ділянці право власності на нежитлове приміщення площею 56,8 м2, хоча цього приміщення насправді немає і ніколи не було. Через реєстрацію неіснуючої будівлі адміністрація пансіонату звернулася в прокуратуру. В липні 2023 року поліція відкрила кримінальне провадження, наразі в цій справі триває досудове розслідування.

Крім цього, ннаприкінці 2021 року ГО передала це неіснуюче приміщення під заставу 2 млн грн в іпотеку ТзОВ «Агератум Плюс». Компанія зареєстрована два роки тому на вул. Медової Печери, 71. Її одноосібним власником вказаний непублічний львів’янин Роман Яріш. Йому належить низка будівельних та інвестиційних компаній у Львові, а через ТОВ «Єврокомісар» він має спільний бізнес із депутатами Львівської міськради від «Європейської солідарності» Олексієм Різником та уже покійним Юрієм Ломагою.

У жовтні 2023 року невідомі привезли на спірну ділянку бетонні блоки, які згодом прибрала адміністрація пансіонату. 2 листопада на територію приїхали кілька автомобілів, які знову намагались встановити бетонні блоки, втім їм завадили працівники геріатричного пансіонату.

Після цього Львівська міськрада подала ще один позов до Господарського суду Львівської області з вимогою припинити право власності на неіснуючу будівлю та скасовувати державну реєстрацію прав.

«Оскільки геріатричний пансіонат – заклад обласного підпорядкування, разом з обласною радою напрацювали спільний варіант ухвали щодо землі на Медової Печери, 71. Винесемо документ на голосування вже найближчої сесії ЛМР», – повідомив 23 листопада заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

Крім цього, міськрада просить у межах провадження накласти на ділянку арешт, аби унеможливити її забудову.