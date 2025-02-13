Українські спортсмени вибороли золото у змішаній естафеті

13 лютого збірна України виборола золото у змішаній естафеті на Чемпіонаті світу з лижних перегонів серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату. Чемпіонами стали: Павло Баль, Олександра Кононова, Олександр Алексик та Людмила Ляшенко.

Як повідомив голова ЛОВА Максим Козицький, у команді є представник львівського «Інваспорту» Павло Баль. Він – багаторазовий переможець і призер чемпіонатів світу з лижних перегонів та біатлону в особистому й командному заліках, призер етапів Кубка світу та чемпіонатів України. Також він здобув першу для України медаль у хендбайку на шосе – бронзу Паралімпійських ігор.

У національному спортивному комітеті Паралімпійських ігор додали, що під час змагань у відкритій естафеті українські паралижники Дмитро Суярко, Олександр Казік, Василь Кравчук, Ярослав Решетинський стали четвертими.

Під час чемпіонату передбачені три гонки:

індивідуальна гонка класичним стилем (10 км);

естафета;

індивідуальна гонка вільним стилем (20 км).

Попереду – індивідуальна гонка вільним стилем.

На чемпіонаті світу у Тоблаху (Італія) з 11 до 15 лютого змагаються параатлети з 20 країн. Україну на цих змаганнях представляють 26 спортсменів.