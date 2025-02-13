Українські інваспортсмени стали чемпіонами світу з лижних перегонів
У команді є львівський інваспортсмен Павло Баль
13 лютого збірна України виборола золото у змішаній естафеті на Чемпіонаті світу з лижних перегонів серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату. Чемпіонами стали: Павло Баль, Олександра Кононова, Олександр Алексик та Людмила Ляшенко.
Як повідомив голова ЛОВА Максим Козицький, у команді є представник львівського «Інваспорту» Павло Баль. Він – багаторазовий переможець і призер чемпіонатів світу з лижних перегонів та біатлону в особистому й командному заліках, призер етапів Кубка світу та чемпіонатів України. Також він здобув першу для України медаль у хендбайку на шосе – бронзу Паралімпійських ігор.
У національному спортивному комітеті Паралімпійських ігор додали, що під час змагань у відкритій естафеті українські паралижники Дмитро Суярко, Олександр Казік, Василь Кравчук, Ярослав Решетинський стали четвертими.
Під час чемпіонату передбачені три гонки:
- індивідуальна гонка класичним стилем (10 км);
- естафета;
- індивідуальна гонка вільним стилем (20 км).
Попереду – індивідуальна гонка вільним стилем.
На чемпіонаті світу у Тоблаху (Італія) з 11 до 15 лютого змагаються параатлети з 20 країн. Україну на цих змаганнях представляють 26 спортсменів.