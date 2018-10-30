Львівський обласний лабораторний центр вибачився перед медичним центром «Медіс»

У вівторок, 30 жовтня, львівський обласний лабораторний центр оприлюднив на сайті інформацію, в якій повідомляє, що у Жовкві у відділенні діагностичного центру «Медіс» не могли заразити пацієнта гепатитом С, бо він не відвідував цей заклад. У інформації, яка на сайті лабораторного центру була опублікована у вересні 2018 року, допущена помилка.

«ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України» приносить свої вибачення керівнику діагностичного центру «Медіс» Петрух Наталії Богданівні за прикре непорозуміння, яке сталося з вашим закладом за неправильно подану інформацію. Фахівець відділу ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України» буде притягнутий до дисциплінарної відповідальності», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2018 року львівський обласний лабораторний центр оприлюднив перелік медзакладів, в яких пацієнтів, ймовірно, могли заразити гепатитами С і В. Анамнез лікарі збирали зі слів хворого і лише беручи до уваги слова пацієнтів, склали список закладів, в яких їх, ймовірно, могли інфікувати.

Оприлюдена лабораторним центром інформація мала великий резонанс і викликала обурення серед лікарів медзакладів, які потрапили до цього списку. Адже довести, що людина інфікувалася саме у тому чи іншому медзакладі, практично неможливо.