Серед нагороджених - і директор Львівського центру екстреної допомоги Андрій Васько

Наприкінці минулого тижня відбулося нагородження державними нагородами Республіки Польщі рятівників системи екстреної медичної допомоги Польщі, які від початку війни допомагали Україні. Серед запрошених були і представники Львівського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф, які тісно співпрацюють з польськими колегами. Директора Центру Андрія Васька нагородили «Золотою відзнакою», повідомили у Центрі.

З перших днів війни польські і українські, зокрема, львівські медики діють як одна команда.

« З самого ранку 24.02.22 були дзвінки з запитаннями «чим можемо допомогти?». Мобілізація системи ЕМД Польщі на допомогу Україні відбулась миттєво! Були і волонтерські цілодобові чергування на кордоні, і масові евакуації на вокзалах у Львові та Перемишлі, і аеромедичні евакуації поранених. Ми діяли як єдина система порятунку», – твердить Андрій Васько.

Кошти, виручені від продажу спільного календаря львівських і польських медиків, будуть скеровані на потреби гуманітарної допомоги Україні

Директора львівського центру Андрія Васька нагородили «Золотою відзнакою» Центру екстреної медичної допомоги в Катовіцах.

Під час урочистостей було підписано договір про співпрацю між Львівським центром ЕМД та семи центрами ЕМД Польщі.

На урочистостях також було презентовано спільний календар польських та українських медиків екстренки. Кошти, виручені від продажу цього календаря, будуть скеровані на потреби гуманітарної допомоги Україні.