Львівський обласний центр зайнятості отримав нового директора

27 березня у Львівського обласного центру зайнятості з'явився новий керівник. Директором призначили Василя Барилюка, який вже займав цю посаду в період з 15 травня 2012 року

до 13 березня 2017 року. Впродовж останнього року обов'язки директорки виконувала чинна заступниця директора ЛОЦЗ Оксана Іванчук.

Нового «старого» керівника колективові представив в. о. голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко. Барилюк Василь Несторович народився 20 травня 1961 року на Львівщині. У 1983 році закінчив Дрогобицький педагогічний інститут ім. І.Франка, а в 1998 році - Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю "Фінанси і кредит".

У 1986-1994 рр. працював в органах місцевої влади. З 1994 року очолював підрозділи банківських установ і працював у Міністерстві соціальної політики України.